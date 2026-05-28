Семейный фестиваль «Выше своего предела» прошел в Абакане

Парк культуры и отдыха в Абакане 16 мая стал площадкой для фестиваля «Выше своего предела», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мероприятии приняли участие 250 человек, среди которых были 180 юных атлетов и их родители. Воспитанники спортивной школы единоборств попробовали сдать строгие нормативы общей физической подготовки, а для болельщиков подготовили различные конкурсы.
«Любовь к спорту прививается с детства, и лучший пример — это пример родителей. Сегодня вы демонстрируете прекрасный пример дружных семей, которые активно формируют спортивное будущее нашего города!» — отметил заместитель начальника комитета физической культуры и спорта управления культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана Сергей Филимонов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.