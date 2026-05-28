С 1 июня семьи с двумя и более детьми смогут получить ежегодную выплату

Социальный фонд России начнет принимать заявления работающих родителей двух и более детей на ежегодную семейную выплату, сообщили в Соцфонде.
При назначении будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. Более подробные условия размещены по ссылке. Также перед подачей заявления можно уточнить правила назначения у специалистов круглосуточного единого контакт-центра, позвонив по номеру 8−800−10−000−01, или в комментариях на странице Соцфонда во ВКонтакте.
Ежегодная семейная выплата положена, если трудовые отношения оформлены контрактом. При этом необходимо соблюсти прочие условия назначения. На решение по заявлению, в частности, влияет факт уплаты НДФЛ в году, предшествующем году обращения. Если этот налог уплачен, тогда теряет важность то, каким образом оформлены трудовые отношения.
Выплату не назначат, если единственный доход был принесен за счет самозанятости или предпринимательской деятельности на специальных налоговых режимах без уплаты НДФЛ. Также ежегодная семейная выплата не будет учитываться ни при назначении единого пособия, ни при определении права на такую же выплату в следующих годах. Прием заявлений через портал госуслуг, МФЦ и клиентскую службу Соцфонда стартует с 1 июня и продлится до 1 октября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.