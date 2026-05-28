Суд изъял активы бывшего ростовского полицейского на 73 млн рублей

По версии следствия, в 2017 году Шпак, занимая должность начальника отдела полиции № 5 Ростова-на-Дону, получил взятку в виде оплаты туристических путевок стоимостью более 263 тыс. руб. за покровительство коммерческой организации. Кроме того, следствие считает, что с 2019 по 2023 год он совместно с подчиненным похитил более 292 тыс. руб., начисленных в качестве зарплаты за фактическое отсутствие сотрудника на рабочем месте. В марте 2025 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Сергея Шпака.