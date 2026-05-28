Калининградец склонял подростков к наркотикам в собственной квартире: дело передано в суд

склонении несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следственного отдела по Ленинградскому району СУ СК России по Калининградской области, преступление было совершено в декабре 2025 года. Обвиняемый, находясь у себя дома — в квартире на бульваре Франца Лефорта, — предложил двум своим знакомым, 15 и 16 лет, употребить наркотическое средство.
Следствие квалифицировало действия калининградца по пункту «а» части 3 статьи 230 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков в отношении трёх несовершеннолетних. Несмотря на то, что в инкриминируемом эпизоде фигурируют двое подростков, закон относит данное преступление к категории совершённых в отношении трёх и более лиц, что является квалифицирующим признаком.
На время следствия собрана полная доказательная база — проведены все необходимые экспертизы и допросы, изучены обстоятельства произошедшего. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Руководитель следственного отдела по Ленинградскому району города Калининграда Павел Шибашов напомнил, что максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, — лишение свободы на срок до 15 лет. Суд определит конкретную меру наказания в ближайшее время.