Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми демонтируют незаконно установленную кофейню

В Мотовилихинском районе Перми демонтируют сразу два самовольно установленных объекта. Как следует из распоряжения, подписанного главой района Андреем Чернятьевым, речь идет о павильоне Gudmen Coffee по ул. Тургенева, 35, и овощном киоске на ул. Юрша, 80. Мероприятия по принудительному демонтажу поручено организовать отделу потребительского рынка администрации Мотовилихинского района.

В Мотовилихинском районе Перми демонтируют сразу два самовольно установленных объекта. Как следует из распоряжения, подписанного главой района Андреем Чернятьевым, речь идет о павильоне Gudmen Coffee по ул. Тургенева, 35, и овощном киоске на ул. Юрша, 80. Мероприятия по принудительному демонтажу поручено организовать отделу потребительского рынка администрации Мотовилихинского района.

Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.