В Гродно милиция отреагировала на выпавшую из открытого багажника авто собаку. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники милиции в момент мониторинга сети интернет обнаружили видео, на котором водитель автомобиля ехал по городу с открытым багажником, где сидели собаки.
«На одном из кадров питомец выпал наружу, опасность ситуации в том, что пес был привязан к транспортному средству», — привели подробности в ведомстве.
Все обошлось, так как скорость была небольшой.
Белорус перевозил собак в открытом багажнике автомобиля, одно животное выпало. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники ГАИ оперативно установили 53-летнего водителя автомобиля Nissan. Его действиям будет дана оценка. Кроме того, Октябрьское РУВД проводит проверку относительно условий содержания и отношения белоруса к собакам.
