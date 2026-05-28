Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно милиция отреагировала на выпавшую из открытого багажника авто собаку

Белорус перевозил собак в открытом багажнике автомобиля, одно животное выпало.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно милиция отреагировала на выпавшую из открытого багажника авто собаку. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции в момент мониторинга сети интернет обнаружили видео, на котором водитель автомобиля ехал по городу с открытым багажником, где сидели собаки.

«На одном из кадров питомец выпал наружу, опасность ситуации в том, что пес был привязан к транспортному средству», — привели подробности в ведомстве.

Все обошлось, так как скорость была небольшой.

Белорус перевозил собак в открытом багажнике автомобиля, одно животное выпало. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники ГАИ оперативно установили 53-летнего водителя автомобиля Nissan. Его действиям будет дана оценка. Кроме того, Октябрьское РУВД проводит проверку относительно условий содержания и отношения белоруса к собакам.

Ранее под Минском белоруска увидела медведя в 500 метрах от своего участка.

Тем временем власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду.

Кроме того, Зеленстрой объяснил, почему в центре Минска еще не распустились деревья.