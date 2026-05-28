В Калининграде будут судить мужчину, который предложил двум подросткам «соль»

В Калининграде суд рассмотрит дело о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Фигуранту 46 лет. Известно, что в декабре 2025 года он в квартире на бульваре Франца Лефорта в Калининграде предложил двум знакомым в возрасте 15 и 16 лет употребить наркотик под названием «соль». Кто эти подростки — не сообщается.
Впереди суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет колонии.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше