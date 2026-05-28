В Псковской области состоялись соревнования по спортивному ориентированию

Псковская область присоединилась к Всероссийским соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Состязания были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Мероприятие прошло 17 мая в деревне Глоты. Соревнования собрали более 200 учащихся из семи муниципальных округов региона, а также из Пскова. Им предстояло продемонстрировать не только физическую подготовку, но и тактическое мышление.
На местности было установлено 15 контрольных пунктов, из которых спортсмены должны были посетить определенное количество в зависимости от возрастной группы. Каждый участник самостоятельно планировал маршрут, выбирая оптимальный вариант прохождения дистанции с учетом своих сил и уровня подготовки. Перед выходом на дистанцию ребята получали спортивную карту и чип, с помощью которого фиксировалось прохождение контрольных пунктов и финиш.
По итогам состязаний в каждой категории были определены победители и призеры — всего награды завоевали свыше 30 спортсменов из разных районов области. Особенно отличились представители Псковского муниципального округа, взявшие медали в нескольких категориях. Имена победителей и призеров внесут в реестр достижений регионального спорта и учтут при формировании сборных команд для участия в межрегиональных стартах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.