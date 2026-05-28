Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицируют в 2026 году

По словам Воронкина, программа газификации в Крыму была начата в 2014 году, и за этот период в республике газифицировали свыше 100 населенных пунктов.
«На сегодня остается негазифицировано 453», — сказал министр.
За пять месяцев текущего года в Крыму были газифицированы еще девять населенных пунктов республики, добавил он. И сейчас на разных этапах работа с объектами в четырех районах — Первомайском, Советском, Нижнегорском и Белогорском, — где по поручению главы Крыма необходимо «поднять уровень газификации до среднекрымского уровня», отметил Воронкин.
«Продолжаем в этом году работу по строительству сетей газоснабжения в трех населенных пунктах Первомайского района. Работы уже ведутся. Планируем по двум населенным пунктам в этом году закончить. Но будем стараться еще и третий тоже в этом году досрочно завершить», — сказал министр.
Кроме того, идет строительство объектов газоснабжения в Нижнегорском районе, где газифицируют еще два населенных пункта.
«И дополнительно сейчас начинаем контрактоваться по Советскому району, по селу Урожайное. Это село, по которому у нас проектная документация была разработана еще в далеком 2020 году. Но наконец-то в бюджете мы нашли средства для того, чтобы этот объект построить», — добавил Воронкин.
В их числе: Белая Скала, Вишенное, Новокленово и Александровка, уточнил министр.
«Сейчас проектирование завершено, получено положительное заключение экспертизы, и по одному объекту начинаем строительство в следующем году… Объем финансирования значительный, но ведем работу по изысканию средств», — уточнил Воронкин.
Он подчеркнул, что в каждом районе Крыма сформирован план очередности газификации населенных пунктов, ознакомиться с которыми можно на официальных сайтах администрации и сайте министерства.
«Но нельзя забывать, что для того, чтобы был газ в населенном пункте, туда нужно еще и построить подводящие сети газоснабжения. А для этих сетей, соответственно, должна быть инфраструктура, в которую они будут врезаться. То есть либо это будет магистральный газопровод, либо ближайшая газораспределительная станция, которая сможет выдать необходимый объем мощности на подводящий газопровод и дальше — на распределительные сети», — пояснил министр.
«Заявителю выдают технические условия, заключают с ним договор. И в рамках действующего договора “Крымгазсети” выполняют свои обязательства. Либо это нулевая врезка при существующих сетях газоснабжения и цокольном отводе, как это происходит по новым объектам газоснабжения, либо дополнительно строят сеть газоснабжения», — заключил глава министерства.