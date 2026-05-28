Золото Российско-китайских игр. Россияне победили в гимнастике и плавании

Сборная России завоевала сразу шесть золотых медалей: три в синхронном плавании и три в художественной гимнастике.
Владимир Першин и Арина Тумкина одержали победу в технической программе смешанных дуэтов (212,4083 балла). Наши синхронисты опередили китайскую пару на 13,3749 балла.
Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли в технической программе дуэтов (294,7957). Отрыв от соперников из Китая составил 16,0098 балла.
Сборная России также заняла первое место в произвольной программе групп (245,4280). Сборная Китая стала второй, набрав 222,3983 балла.
В художественной гимнастике личное многоборье выиграла Алеся Найфонова (109,900). Серебро тоже ушло россиянке, Александра Кирюшина получила 107,100 балла. Тройку призёров замкнула китаянка Сай Йитон (95,500).
Сборная России одержала победу в многоборье групп (51,900). Наши гимнастки на 8,800 балла обошли соперниц из Китая.
Также россиянки стали лучшими в командном первенстве, набрав 469,350 балла. Китайская команда заняла второе место с 409,900 балла.