Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Виштынецкий» определили подрядчиков на оборудование экотроп

Подрядчики должны выполнить свои обязательства до конца 2026 года.

Команда национального парка завершила проведение электронных аукционов на создание экологических троп «Гора Дозор», «Вокруг озера Мариново», «Озеро Проточное», «Как рождается река» и возведение визит-центра вблизи Виштынецкого озера. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Куршская коса».

Благоустройством экотропы «Гора Дозор» займется ООО «Грандстройпроект-Запад». Контракт заключили за 17,1 млн руб. Экотропа «Гора Дозор» протянется на 4,7 км: на маршруте появятся участки с композитными настилами и гравийной отсыпкой, а также скамейки, указатели, информационные стенды и беседка. Вдоль тропы оборудуют смотровые точки и зоны отдыха, в том числе вблизи природных объектов.

Созданием экотропы «Вокруг озера Мариново» будет заниматься ООО «Еврометалл-баул». Подрядчик снизил стоимость до 52,3 млн руб. Экотропа будет кольцевой и более протяжённой: не менее 5,8 км. Здесь предусмотрено значительно больше настилов, включая участки через заболоченные места и вдоль дороги, а также мостки, беседки, скамейки и информационные стенды. Маршрут пройдёт вокруг озера и затронет разные природные зоны.

Изготовлением, поставкой и установкой малых архитектурных форм для создания экологической тропы «Озеро Проточное» займется Андрей Сорочак, который снизил начальную стоимость до 23,8 млн руб. Согласно документации, в нацпарке планируют обустроить пешеходный маршрут протяжённостью около 600 метров. Тропа пройдёт вдоль озера Проточного и будет выполнена из композитных материалов. Проект предусматривает создание трёх площадок для отдыха. На маршруте установят беседку, скамейки, информационные стенды и навигационные указатели. Для посетителей оборудуют навес с туалетами.

С Александром Рудиком заключили контракт за 3,3 млн руб. на изготовление, поставку и установку малых архитектурных форм для экотропы «Как рождается река». Он должен будет установить настил к роднику, мостик и беседку.

Возведением визит-центра займется ООО «Термопласткомпозит», снизившее стоимость до 68,3 млн руб. Его планируется выполнить в формате одноэтажного модульного здания площадью не менее 450 квадратных метров. Конструкция будет сборно-разборной и не потребует капитального фундамента: здание установят на свайное основание с учетом климатических условий.

Внутри предусмотрят несколько функциональных зон, в том числе два экспозиционных зала, конференц-зал, помещение для мастер-классов, зону питания для посетителей, а также прокат инвентаря. Проектом также запланированы служебные помещения, комнаты отдыха для сотрудников, санузлы, включая отдельный — для маломобильных посетителей, и комната матери и ребенка.

Подрядчики должны выполнить свои обязательства до конца 2026 года. Электронным торгам предшествовали геодезические изыскания и разработка паспортов экологических троп, которые будут утверждены в Минприроды России.