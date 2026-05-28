В нацпарке «Виштынецкий» определили подрядчиков на оборудование экотроп

Созданием экотропы «Вокруг озера Мариново» будет заниматься ООО «Еврометалл-баул». Подрядчик снизил стоимость до 52,3 млн руб. Экотропа будет кольцевой и более протяжённой: не менее 5,8 км. Здесь предусмотрено значительно больше настилов, включая участки через заболоченные места и вдоль дороги, а также мостки, беседки, скамейки и информационные стенды. Маршрут пройдёт вокруг озера и затронет разные природные зоны.