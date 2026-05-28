В нацпарке «Виштынецкий» определили подрядчиков на оборудование экотроп

Команда национального парка завершила проведение электронных аукционов на создание экологических троп «Гора Дозор», «Вокруг озера Мариново», «Озеро Проточное», «Как рождается река» и возведение визит-центра вблизи Виштынецкого озера. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Куршская коса».
Благоустройством экотропы «Гора Дозор» займется ООО «Грандстройпроект-Запад». Контракт заключили за 17,1 млн руб. Экотропа «Гора Дозор» протянется на 4,7 км: на маршруте появятся участки с композитными настилами и гравийной отсыпкой, а также скамейки, указатели, информационные стенды и беседка. Вдоль тропы оборудуют смотровые точки и зоны отдыха, в том числе вблизи природных объектов.
Созданием экотропы «Вокруг озера Мариново» будет заниматься ООО «Еврометалл-баул». Подрядчик снизил стоимость до 52,3 млн руб. Экотропа будет кольцевой и более протяжённой: не менее 5,8 км. Здесь предусмотрено значительно больше настилов, включая участки через заболоченные места и вдоль дороги, а также мостки, беседки, скамейки и информационные стенды. Маршрут пройдёт вокруг озера и затронет разные природные зоны.
Изготовлением, поставкой и установкой малых архитектурных форм для создания экологической тропы «Озеро Проточное» займется Андрей Сорочак, который снизил начальную стоимость до 23,8 млн руб. Согласно документации, в нацпарке планируют обустроить пешеходный маршрут протяжённостью около 600 метров. Тропа пройдёт вдоль озера Проточного и будет выполнена из композитных материалов. Проект предусматривает создание трёх площадок для отдыха. На маршруте установят беседку, скамейки, информационные стенды и навигационные указатели. Для посетителей оборудуют навес с туалетами.
С Александром Рудиком заключили контракт за 3,3 млн руб. на изготовление, поставку и установку малых архитектурных форм для экотропы «Как рождается река». Он должен будет установить настил к роднику, мостик и беседку.
Возведением визит-центра займется ООО «Термопласткомпозит», снизившее стоимость до 68,3 млн руб. Его планируется выполнить в формате одноэтажного модульного здания площадью не менее 450 квадратных метров. Конструкция будет сборно-разборной и не потребует капитального фундамента: здание установят на свайное основание с учетом климатических условий.
Внутри предусмотрят несколько функциональных зон, в том числе два экспозиционных зала, конференц-зал, помещение для мастер-классов, зону питания для посетителей, а также прокат инвентаря. Проектом также запланированы служебные помещения, комнаты отдыха для сотрудников, санузлы, включая отдельный — для маломобильных посетителей, и комната матери и ребенка.
Подрядчики должны выполнить свои обязательства до конца 2026 года. Электронным торгам предшествовали геодезические изыскания и разработка паспортов экологических троп, которые будут утверждены в Минприроды России.