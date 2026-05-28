С января более 12 тысяч жителей НАО прошли диспансеризацию и профосмотры

Свыше 12 тысяч жителей Ненецкого автономного округа (НАО) прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2026 года. Организация медобследований отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Особое внимание во время профосмотров и диспансеризации уделяется оценке репродуктивного здоровья. Такие исследования направлены на раннее выявление факторов риска и заболеваний, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье, а также на сохранение здоровья будущих родителей.
Пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно бесплатно в медицинской организации по месту жительства или прикрепления. В Нарьян-Маре обследования проводятся во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в поселке Искателей — в Центральной районной поликлинике Заполярного района. Для жителей отдаленных населенных пунктов организована работа мобильных медицинских бригад.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.