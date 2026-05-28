Михаил Котюков рассказал о сроках реконструкции красноярского цирка

На прямой линии губернатор Михаил Котюков рассказал о сроках восстановления красноярского цирка. Вопрос задали жители города. Здание уже несколько лет закрыто на ремонт, поскольку оказалось, что косметическими работами не обойдешься. Но тратить на него средства краевой казны нельзя, так как объект федеральный. На данном этапе здание включено в федеральную программу подготовки к 400-летию города и выделено финансирование, идут процедуры по выбору исполнителя контракта. Когда он будет определен — предположительно третий квартал 2026 года, можно будет прогнозировать срок окончания работ, отметил Михаил Котюков. По его словам, несмотря на все сложности, работы на объекте продолжаются.