В ООН призвали расследовать удары ВСУ по Старобельску

После ударов ВСУ по Старобельску российские и украинские власти должны провести быстрое и независимое расследование. Об этом, ссылаясь на заявление Фолькера Тюрка, верховного комиссара ООН по правам человека, пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.
«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — сказал Тюрк.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа — филиала Луганского государственного педагогического университета. Пятиэтажное здание, где спали студенты, обрушилось почти до основания. Погиб 21 человек.