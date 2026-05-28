28 мая в Нижнем Новгороде запустили тоннелепроходческий щит «Евдокия»

В Нижнем Новгороде запустили тоннелепроходческий щит «Евдокия»: он свяжет действующую линию метрополитена с новыми станциями. Под землей ему предстоит пройти 729 метров, рассказал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.
«Сейчас осталось пройти в общей сложности около 1500 метров, чтобы перейти к этапу строительства основных конструкций станционных комплексов на финишной прямой», — пояснил глава Нижегородской области.
Он добавил также, что во втором тоннеле в ближайшее время будет запущен еще один щит.
По словам Глеба Никитина, этап сооружения тоннеля на пути от Сенной до площади Свободы был завершен успешно. Комплекс «Владимир» преодолел под землей три километра пути. Непростые гидрологические условия не помешали реализации проекта.
Губернатор напомнил о стратегическом значении новых станций метро для развития транспортной инфраструктуры столицы Приволжья. С их открытием пассажиропоток в нагорную часть Нижнего Новгорода должен увеличиться на треть.
«Рассчитываем, что в этом году будут завершены все горнопроходческие работы», — поделился Глеб Никитин.