Липчане могут накопить на квартиру быстрее жителей Воронежа и Курска

В целом по России время накопления на квартиру составило 4,9 года при средней стоимости квартиры немногим более 6,1 млн руб. и зарплате 103,9 тыс. руб. в месяц. Быстрее всего необходимую сумму могут накопить жители Чукотского автономного округа — благодаря высоким зарплатам (208,5 тыс. руб.) на отдельное жилье там можно собрать за 2,9 года. Дольше всего будут копить жители Дагестана (13 лет), Севастополя (12,6 года) и Ингушетии (11,1 года). В Москве срок оценили в 10 лет, а в Санкт-Петербурге — 8,5 года.