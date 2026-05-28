Ливни с градом и штормовой ветер обрушатся на Красноярский край

В центральных и южных районах Красноярского края ожидается резкое ухудшение погодных условий. Специалисты МЧС выпустили экстренное предупреждение для жителей региона на пятницу, 29 мая.
По прогнозам синоптиков, на этих территориях пройдут сильные ливни и грозы, местами возможен град. Ситуацию осложнит штормовой ветер, порывы которого могут достигать опасных значений — до 25 м/с.
Сотрудники экстренных служб отмечают, что неблагоприятная метеорологическая обстановка сохранится и в субботу. Жителей края просят соблюдать предельную осторожность: во время сильного ветра не парковать автомобили возле крупных деревьев и строящихся объектов, а также по возможности ограничить проведение работ на открытом воздухе.