Хабаровский край передал Казахстану четырёх амурских тигров для восстановления популяции

В Хабаровском крае инспекторами службы охотнадзора при содействии центра «Амурский тигр» были выловлены два взрослых зверя и пара тигрят. В реабилитационном центре они прошли карантин и полное ветеринарное обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья. Затем рейсом «Аэрофлота» их доставили в Казахстан. Сейчас учёные Хабаровского края совместно с казахстанскими коллегами занимаются адаптацией краснокнижных хищников в резервате «Иле-Балхаш». В ближайшее время тигры будут выпущены в дикую природу.