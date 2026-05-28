Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край передал Казахстану четырёх амурских тигров для восстановления популяции

Дмитрий Демешин: хищники уже проходят адаптацию в резервате «Иле-Балхаш».

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край принял участие в международной программе по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане. Четыре краснокнижных хищника, отловленных в регионе, уже проходят адаптацию перед выпуском в дикую природу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном канале, эксклюзивные кадры с тиграми ему прислали из центра «Амурский тигр». Глава региона отметил, что гордится тем, что Хабаровский край смог посодействовать казахстанским друзьям в восстановлении популяции этого прекрасного животного.

Дмитрий Демешин напомнил, что Президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в Республику Казахстан написал статью, в которой назвал отношения двух стран «союзом в сердце Евразии». Одним из важных направлений партнёрства глава государства назвал экологию и сбережение биоразнообразия. Передача тигров стала практическим воплощением этих договорённостей.

В Хабаровском крае инспекторами службы охотнадзора при содействии центра «Амурский тигр» были выловлены два взрослых зверя и пара тигрят. В реабилитационном центре они прошли карантин и полное ветеринарное обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья. Затем рейсом «Аэрофлота» их доставили в Казахстан. Сейчас учёные Хабаровского края совместно с казахстанскими коллегами занимаются адаптацией краснокнижных хищников в резервате «Иле-Балхаш». В ближайшее время тигры будут выпущены в дикую природу.

Это первый в истории проект по реинтродукции амурского тигра за пределами России. Он открывает новую страницу в международном сотрудничестве по сохранению одного из редчайших хищников планеты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru