Хабаровский край передал Казахстану четырёх амурских тигров для восстановления популяции

Хабаровский край принял участие в международной программе по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане. Четыре краснокнижных хищника, отловленных в регионе, уже проходят адаптацию перед выпуском в дикую природу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём официальном канале, эксклюзивные кадры с тиграми ему прислали из центра «Амурский тигр». Глава региона отметил, что гордится тем, что Хабаровский край смог посодействовать казахстанским друзьям в восстановлении популяции этого прекрасного животного.
Дмитрий Демешин напомнил, что Президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в Республику Казахстан написал статью, в которой назвал отношения двух стран «союзом в сердце Евразии». Одним из важных направлений партнёрства глава государства назвал экологию и сбережение биоразнообразия. Передача тигров стала практическим воплощением этих договорённостей.
В Хабаровском крае инспекторами службы охотнадзора при содействии центра «Амурский тигр» были выловлены два взрослых зверя и пара тигрят. В реабилитационном центре они прошли карантин и полное ветеринарное обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья. Затем рейсом «Аэрофлота» их доставили в Казахстан. Сейчас учёные Хабаровского края совместно с казахстанскими коллегами занимаются адаптацией краснокнижных хищников в резервате «Иле-Балхаш». В ближайшее время тигры будут выпущены в дикую природу.
Это первый в истории проект по реинтродукции амурского тигра за пределами России. Он открывает новую страницу в международном сотрудничестве по сохранению одного из редчайших хищников планеты.
