Этап «Зарницы 2.0» в Волгоградской области собрал свыше 800 человек

Более 800 человек приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для средней и старшей возрастных категорий, который прошел 22−25 мая в Волгоградской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете молодежной политики региона.
В оборонно-спортивном лагере «Авангард» встретились команды старшей и средней возрастных категорий. На протяжении четырех дней их ждали военная эстафета, тактическая игра на местности, выживание в экстремальных условиях, огневая и строевая подготовки, а также уникальные состязания для командиров отрядов, инженеров-саперов и связистов. Особое внимание организаторы уделили тактической медицине и военно-тактической подготовке.
По итогам соревнований в старшей возрастной категории победу одержала команда «Максимум-54» из школы № 54 Волгограда, а в средней — сборная «Ветер25» Ленинской средней школы № 2. Они получили право представлять Волгоградскую область на окружном этапе в июле, а лучшие команды по его итогам отправятся на всероссийский финал в сентябре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.