Ангиограф, ЧМ-2018 и брусчатка: о чем поговорил губернатор с медработниками в БСМП

Губернатор Алексей Беспрозванных во вторник побывал в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, посмотрел на новое оборудование, пообщался с медицинским персоналом. О чем губернатор спрашивал главврача, что пообещал больнице и при чем тут брусчатка — в репортаже «Нового Калининграда».
У входа в новое отделение стоимостью 250 млн руб., где не так давно установили ангиограф, губернатора ждали вице-премьер по социалке Анжелика Майстер, министр здравоохранения Сергей Дмитриев и руководитель областной Врачебной палаты Ольга Краснова (она же главврач областной инфекционной больницы и по совместительству депутат Заксобрания). Сопровождающих попросили накинуть одноразовые халаты, для губернатора и вице-премьера были подготовлены настоящие — накрахмаленные хлопчатобумажные, еще и с вышитыми должностью и ФИО. Губернатору халат подошел в самый раз (вероятно, сшили специально по его меркам для посещений больниц).
Осмотр начали с самого ангиографа (это высокотехнологичный аппарат для исследования кровеносных сосудов и малоинвазивных операций). Губернатору принцип работы аппарата показывал сосудистый хирург Максим Агарков, несколько лет назад приехавший из Санкт-Петербурга в Гусев создавать там сосудистый центр. После этого доктора позвали работать в онкоцентр (там он руководит отделением рентгенэндоваскулярной хирургии), а теперь вот — и в БСМП. Как признался врач журналистам, везде совмещает, в Калининград пришлось выезжать в 6 утра, чтобы успеть показать губернатору новый аппарат.
Ангиограф должен помочь пациентам с сосудистыми катастрофами — острыми коронарными синдромами, инсультами, инфарктами и т. п. Жители региона не раз сталкивались с тем, что их «мотали» из больницы в больницу. Обещают, что теперь пациента не будут «футболить», помогут в БСМП в тот самый «золотой час», а после реанимации отправят в местное отделение неврологии или кардиологии. Аппарат, правда, пока еще не работает. Как утверждают местные сотрудники, всё не так просто — расходники достаточно дорогие, их надо докупать, документы получать. Запустить ангиограф обещают к июлю, но губернатор потребовал ускориться.
Журналистам и гостям показали также небольшое отделение на пять коек. «В реанимации появились шторки между кроватями?» — подивились представители СМИ. Правда, позже выяснилось, что это не реанимация — здесь нет ни аппаратов для ИВЛ, ни труб для кислорода. Отделение называется СТО — скоропомощное терапевтическое отделение (или приемно-диагностическое отделение). Правда (как опять же утверждают медработники), в отделении этом никого не бывает.
После осмотра нового оборудования делегация через внутренний дворик больницы отправилась в конференц-зал на третьем этаже старого здания БСМП довоенной постройки. В конференц-зале всё было по-старому, под ногами скрипел старый паркет. В зале сидели врачи, медсестры и остальные сотрудники больницы, на сцене предоставили место губернатору, министру здравоохранения и главврачу.
Алексей Беспрозванных обратил внимание, что БСМП — «первый рубеж помощи жителям», поэтому очень важно, чтобы «здесь всё было самым современным, а условия для врачей — комфортными». При этом старый паркет продолжал поскрипывать, когда по нему аккуратно пробирались операторы местных телеканалов. Губернатор пообещал ответить на все вопросы и предложения медицинских работников: «Меня интересует абсолютно всё: зарплата, наличие специалистов и так далее».
Главврач Эдуард Хасаншин, сменивший чуть больше двух лет назад на этом посту Евгения Любивого, рассказал, что функционал нового ангиографа позволяет говорить о БСМП как о центре сосудистой катастроф: кроме сосудов сердца, головного мозга, будут ещё лечиться сосуды всех внутренних органов и конечностей. «БСМП — это многопрофильный стационар, который работает в режиме 24/7 и обслуживает всю область», — напомнил Хасаншин. В стационаре больницы сегодня работает 581 человек, в том числе 120 врачей. Есть текучесть кадров, признал сразу главврач, «но общий баланс сохраняется». Что касается экономической ситуации, бюджет удалось увеличить, зарплату стараются держать на достойном уровне, технологически больница продолжает развиваться: с января уже внедрено девять новых технологических процедур операций (пять в нейрохирургии, две в урологии и две в травматологии). В общем, всё прекрасно.
Рассказал главврач и про ближайшие перспективы — планируется более активно развивать хирургию в целом. «Хирургический профиль и урологический профиль — два направления, которым в 2027 году уделим максимальное внимание», — сообщил он. Пока же нужно закончить с сосудистым центром, чтобы он уже начал эффективно работать.
«Больница ваша должна быть образцовой, да? — задал риторический вопрос губернатор. — Я имею в виду сейчас фасад… С простого сейчас начинаем, с семьи. Семья живёт в доме. А здесь у нас большая семья, и пациенты, и врачи все вместе, потому что хорошие больницы — действительно одна семья. Поэтому я прошу подготовить мне проектную документацию, чтобы мы предусмотрели необходимые деньги… Кто помнит, когда ремонтировали фасад?» В зале начали вспоминать. Вспомнили, что это было к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Думаю, наша задача — не только к великим праздникам и к соревнованиям делать ремонт, это должна быть повседневная работа. Давайте вне зависимости от Олимпийских игр и чемпионатов приводить всё в порядок», — высказал очень здравую мысль губернатор. Он также рассказал, что посмотрел планы больницы на 2026 год, и попросил подготовить информацию о том, что нужно сделать дополнительно.
«Какие ещё есть проблемы? — обратился губернатор к сидящим в зале. — Вот прямо по-честному. Только представляйтесь, пожалуйста». По-честному на глазах у главврача и министра согласились говорить немногие, причем сложилось некое ощущение, что вопросы многих были «проработаны» заранее (не зря сотрудники учреждения утверждали, что люди из минздрава провели в БСМП до визита губернатора не один день).
Первым взял слово заведующий урологическим отделением Александр Шваб. Он рассказал, что его отделение — самое большое в регионе (на 60 коек, в то время как в областной больнице — на 45). Но есть небольшие «перекосы» в плане оснащения оборудованием. Так, вышел из строя аппарат, которому уже 18 лет, цены на него начинаются от 20 млн и далее. «Но уже заявки поданы, поэтому если действительно всё реализуется, то мы обещаем работать на благо Калининградской области», — торжественно заявил он. Губернатор поинтересовался, где еще есть такие аппараты. «В областной, но он там сломался, — сказал врач. — Остались только в частных клиника».
«Получается, что пациенты, которым требуется эта помощь, вынуждены ехать в другие регионы? — возмутился Беспрозванных. — Это значит, они тратят свои деньги на поездки в другие регионы. Но мы с вами о чём договариваемся? Что мы работаем так, чтобы к нам приезжали лечиться из других регионов! Вот наша цель!» Губернатор сказал министру, что им нужно не дожидаться, когда выйдет из строя 18-летний аппарат, а думать стратегически и составлять программу обновления оборудования заранее.
После этого о проблемах рассказал заведующий эндоскопическим отделением. Девушка с микрофоном очень удачно оказалась как раз около него заранее. Он сказал, что оборудование в отделении было закуплено к ЧМ-18 и ему требуется дооснащение. Министр здравоохранения на это сообщил, что уже что-то закупается, плюс БСМП получит оборудование из поликлиник, которым те не пользуются.
После этого микрофон передали анестезиологической службе, представитель которой рассказал: наблюдается критический износ дыхательных аппаратов и аппаратов мониторинга, всё надо менять и срочно, а суммы существенные — порядка 200 млн рублей. Журналистам он позже подтвердил, что оборудование… тоже закупалось к ЧМ-2018, то есть 8 лет назад.
Выяснилось, что есть в БСМП проблемы и с компьютерами. Главный айтишник рассказал, что у больницы сервер на 64 гигабайта, и чтобы развивать искусственный интеллект в медицине, нужно на 90 гигабайт, причем желательно два. На это требуется 15 млн руб., техническое задание уже согласовано. А еще из строя практически вышли 195 компьютеров, которые устарели уже не только морально, но и физически. Министр здравоохранения пообещал, что первые 50 компьютеров будут уже в этом году.
Беспрозванных сообщил, что, в его понимании, региональные больницы должны быть примерами для всех остальных, куда коллеги из муниципалитетов должны приезжать учиться, поэтому с ремонтом и оборудованием тут затягивать нельзя.
«Что необходимо еще? Ремонт, оборудование?» — спросил губернатор у зала. Зал молчал. «Может, кто-то стесняется прессы?» — попробовал он еще один заход. Зал молчал. Губернатор удивился. «Ну ладно, хорошо, — решил зайти он с другой стороны. — По зарплатам давайте пройдём. Вы сказали, зарплаты на хорошем уровне… Поднимите руки, кто приехал из других регионов. Раз, два… То есть где-то, наверное, процентов пятнадцать. Сколько не хватает у нас специалистов?» Главврач стал объяснять, что текучка есть, но это естественная ротация: кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то вышел на пенсию. В 2025 году ушло 39 врачей и 50 медсестер, но на работу взяли новых: «Не все приезжающие из других регионов могут работать у нас, некоторые хотят работать в платной медицине».
«В моём понимании, нормальный уровень текучести кадров 10%. 30% — это очень много, — по всей видимости, быстро подсчитал в голове уровень текучести Беспрозванных. — Хочу видеть план, как вы будете это менять. Потому что при такой текучести нагрузка распределяется на других специалистов. Спасибо ещё нашим специалистам, которые выдерживают эту эту нагрузку, иначе они бы тоже куда-нибудь в Волгоград уехали. Это ненормально. Особенно здесь, в БСМП, когда колоссальная нагрузка на весь персонал». Губернатор дал главврачу срок до конца недели, чтобы тот предложил меры по привлечению специалистов.
«Коллектив, который здесь уже давно сложился, у него есть свои какие-то потребности. Вы такие встречи же проводите с персоналом? Выясняете, как потребности нужны?» — спросил он у Хасаншина. «Здесь один нюанс есть небольшой, — раскрыл вдруг секрет дефицита кадров главврач. — Когда укомплектованность близка к 100%, люди начинают меньше зарабатывать, потому что уходят под ставку. Ставка есть — и всё. Если повышать максимально уровень ставки, то, естественно, бюджет не выдержит. Поэтому здесь оптимальный вариант, когда человек работает на ставку, может позволить ещё полставки, то есть взять полторы ставки. Всё это доплачивается, учитывается, поэтому уровень заработной платы достаточно высокий. То есть такая палка о двух концах». Некоторые сотрудники сами говорили: им не очень выгодно, чтобы приходили новые врачи.
«Вы, честно говоря, страшные вещи говорите, — ответил ему Беспрозванных. — Держать вакансии, чтобы повышать за счёт этого зарплату — это неправильный инструмент повышения мотивации. Мотивация должна повышаться за счёт нормальной зарплаты. А тут специалист берёт на себя дополнительные обязанности, это нагрузка, усталость… Как он будет на основном месте своём работать дальше?».
Зал на этих словах зашумел, что, мол, всегда так было. «Как это будет отражаться на исполнении профессиональных обязанностей? А если это хирург? — искренне недоумевал губернатор. — Явно качество будет снижаться… И меньше будет уделяться внимания пациентам. Это абсолютно, кардинально неправильно, я считаю. Подход нужно менять. И потом это порождает дополнительную проблему — вы осознанно не набираете людей, чтобы держать уровень зарплаты за счёт вакансий».
По мнению губернатора, эта проблема также приводит к проблемам с нагрузкой на людей, которые остаются, пока другие занимаются ротацией. «Если люди не приживаются, то почему эта нагрузка должна ложиться на других специалистов? Надо адаптировать их, ставьте наставников! У нас же есть программа наставничества, через неё можно людям доплачивать», — продолжил Беспрозванных, после чего попросил поднять руки тех, кто совмещает. Взметнулся лес рук.
«А если я ещё на полставки буду где-то губернатором работать? — вновь подивился увиденному глава региона. — В моей работе, наверное, точно что-то будет страдать». «Главный врач тоже совмещает», — заметил министр Сергей Дмитриев. Губернатор покачал головой и сказал, что, по его мнению, дополнительную работу брать можно, если есть желание дополнительно развиваться. А вот совместительство для повышения уровня зарплаты — это совсем другая история. После чего предложил доложить ему о дополнительных мотивационных инструментах для специалистов, например о жилищном сертификате для медиков или компенсации части аренды жилья.
«У кого здесь нет собственного жилья? — вновь взглянул на руки в зале Беспрозванных. — Так, небольшой процент. А в очереди уже стоите на сертификат? Кто стоит в очереди на сертификат? Никого?» Было видно, что губернатор вновь удивлен: «А молодые специалисты, кто арендует жильё? С нашей поддержкой арендует?» Если на вопрос по поводу аренды поднялось несколько рук, то после уточняющего момента про господдержку руки опустились. Оказалось, что сертификат дают только через три года работы. А чтобы получать компенсацию за аренду жилья, нужно показать прописку. Но хозяева квартир прописку не дают. «Да, — подтвердила вице-премьер Анжелика Майстер проблему. — Хозяева договоры не хотят заключать, регистрацию не дают. А это обязательное условие». «Как планируете решать?» — поинтересовался губернатор. «Разъяснениями», — сказала Майстер. «Кому? — удивился губернатор. — Уже не первый раз слышу, что у молодых специалистов возникают проблемы. Надо смотреть, что со служебным жильем». Майстер сообщила, что оно есть и заявки минздрава поддерживаются.
Губернатор также заметил, что сертификаты нужно давать и тем специалистам, которые уходят на пенсию, не имея жилья. «Сейчас ноль таких, правильно? Ещё проверьте мне эту информацию. В этом году окончательно закроем вопрос с тем, чтобы все специалисты с большим стажем работы, проработавшие в больницах, школах, социальных учреждениях, все были обеспечены сертификатами, — заметил Беспрозванных. — А то мы как раз про наставничество говорим… И вот опытный врач берёт к себе молодого специалиста, и они общаются: “Слушайте, у вас есть квартира?” А тот говорит, что нет. Вот и вся мотивация. Закончилась ровно на одном разговоре».
«Прошу прощения, я хотел бы вас еще попросить по поводу онкоцентра, — поднял вдруг руку (по всей видимости, незапланированно) совмещающий работу в трех больницах сосудистый хирург Максим Агарков. — Там есть еще потребность в подвозе. Медсестры по два часа едут до Родников, тяжело добираться. Возможно, можно рассмотреть покупку автобуса?» После врач добавил, что задать вопрос и поднять проблему — это была его собственная инициатива. «Хорошо. Отработайте, — поручил губернатор. — Главный врач — это человек, который заботится о своём коллективе. И он должен по-хорошему сам пройти весь этот путь, чтоб понять, какие сложности возникают».
Вопросов по поводу зарплат, нагрузки, жилья из зала больше не было. Но был внезапный про инсулин — что его якобы нет в аптеках. Министр сообщил, что инсулина для льготников достаточно на несколько месяцев вперед, здесь проблем нет, губернатор подхватил тему, напомним, что в этом году на покупку лекарств льготникам выделили беспрецедентную сумму.
«А можно вопрос по социальной тематике, — вновь поднял руку главный уролог Шваб. — У меня многодетная семья, четверо детей, старший учится в Питере. Так вот, льготы для многодетных, только если они малоимущие. В других регионах многодетным помогают. У нас вот превысило за счет пособий порог, больше мы их не получаем. Колледжи оплачивают, вуз не оплачивают, хотя мой ребенок, слава Богу, на бюджете учится. Плюс адекватные выплаты при рождении четвёртого и последующих детей… Есть ли такая необходимость приравнивать малоимущих и многодетных?» Губернатор напомнил. что критерии нуждаемости в области отменили, но, видимо, есть проблема в информировании населения.
«Уточню ситуацию, — пообещала вице-премьер Майстер. — Критерии нуждаемости мы сняли. Для обучения в вузах у нас введена льготы по оплате. Единственный вопрос, который сейчас возникает у многодетных родителей, — это вопрос оплаты за детский сад. Его обсуждаем и готовим в бюджет предложение. А выплаты, про которые вы говорите, — это, наверное, универсальное пособие, которое является федеральным». Вице-премьер сообщила, что это пособие не для многодетных, а для всех. Но не так давно на региональном уровне внесли поправки, которые позволяют многодетным с небольшим превышением прожиточного минимума всё равно на это федеральное пособие претендовать.
«Можно еще такой вопрос. Я сотрудница больницы, являюсь председателем профсоюзного комитета. Здесь недалеко есть такая уютная, красивая улочка Тельмана, по которой основная, наверное, масса наших сотрудников также доставляется. Но, к сожалению, покрытие там не очень. Хотелось бы заручиться вашей поддержкой о замене всё-таки этой брусчатки на современный асфальт», — прозвучало вдруг из зала. Зал зашумел.
«Вы такой вопрос поднимаете… В этом вопросе у нас население делится на две части… Вот скажите, кто за то, чтобы оставить брусчатку? (В зале поднялся лес рук) А кто за то, чтобы сменить брусчатку на асфальт? (Тоже лес, но поменьше). Вот так вот и живём», — сказал губернатор. Зал засмеялся. Беспрозванных добавил, что действительно есть некоторые проблемы на улицах с брусчаткой — к примеру, по проспекту Победы не удалось запустить беспроводной троллейбус. «Вы знаете, мы полностью обновили троллейбусы за полтора года, чтобы сделать новые маршруты, — напомнил Беспрозванных. — Так вот, там низкопольный троллейбус не проходил… Многие люди обращались: поменяйте, пожалуйста, эту брусчатку уже на асфальт, чтобы там спокойно транспорт ходил. Но как только эта инициатива где-то появляется, даже у меня в социальных сетях, на эту инициативу у меня тысячи комментариев о том, что оставьте брусчатку в покое». Проблема, по словам губернатора, в отсутствии хороших специалистов по замене брусчатки, поэтому сейчас власти ищут компании в Санкт-Петербурге, которые владеют соответствующими компетенциями.
«Иногда вы видите рельсы там, где сейчас маршруты не востребованы, но рельсы остались. Не потому их не убирают, что экономят на этом. Так построено было полотно, что рельсы держали его. Поэтому, чтобы полную реконструкцию делать, нужно ещё дополнительное создавать укрепление этого полотна, — рассказал Беспрозванных. — Это будем, конечно, делать, но очень сложный вопрос. Давайте будем ставить для себя цель на Тельмана отремонтировать брусчатку. Но поверьте, как только мы начнём брусчатку убирать, сразу же будет много людей против. Это, конечно, особенность нашего региона. Многие даже едут посмотреть на эту брусчатку и, в принципе, жителям самим, мне тоже, приятно ходить по брусчатке».
После этого вернулись вновь к медицине. Пожилая женщина в белом халате спросила про лечение заболеваний щитовидной железы радиоактивным йодом — рассказала, что что она ездила в польский Ольштын на процедуры, но границы закрыты. «Мы построили онкологический центр. Но у нас такого нет. Почему?» — спросила она. «В пятницу у нас будет большая конференция, на которой мы обсудим вопросы онкологии, в том числе связанные с лечением радиопрепаратами. Почему и ПЭТ-КТ не был предусмотрен изначально — мы сейчас обсуждаем этот вопрос. В связи с логистикой доставки и временем жизни этого препарата, поскольку эффективность препарата с каждым часом снижается, — рассказал министр здравоохранения. — Сейчас мы прорабатываем вопрос, каким образом запустить всё-таки возможность ПЭТ-КТ построить. На сегодняшний день вопрос связан именно с доставкой препаратов на территорию области… Это не отсутствие желания. Здесь технический вопрос».
«Вопрос абсолютно справедливый, — сказал Беспрозванных. — В любом случае тогда это тот же самый вопрос, как про любое оборудование. Пациентам приходится ездить в другие регионы России и там получать это лечение. Поэтому надо решать этот вопрос». Губернатор пообещал, что сам будет на конференции в пятницу и лично поднимет тему.
Врачи спрашивали еще про карту калининградца и про то, можно ли будет по ней купить льготный билет для жителей региона. Губернатор вновь сообщил, что карта планируется к июлю, а «Аэрофлот» пообещал «привязать» свою систему (в том числе с покупкой билетов по «плоским» тарифам) к «карте калининградца».
После этого врачи отправились работать, видеооператоры и фотографы — снимать новый ангиограф, а журналисты решили заглянуть в отделение кардиологии, куда должны будут переводить пациентов после операций на новом чудо-аппарате. Оказалось, что в отделении всё по-прежнему. Ремонт 12-летней давности (радости ЧМ-2018 его не затронули), душевой в единственном женском туалете нет (а для персонала туалета вообще нет), до кнопки вызова помощи в палате интенсивной терапии пациентам не дотянуться и т. д. А новые кровати, закупленные для кардиологии полтора года назад, уже ломаются, причем колеса отваливаются прямо на ходу. «Почему вы не спросили у губернатора про ремонт?» — спросили мы у завотделением. «Нам пообещали, что сделают его в этом году. Ждём», — ответил он.
Текст: Оксана Майтакова, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград».