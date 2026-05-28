Ангиограф, ЧМ-2018 и брусчатка: о чем поговорил губернатор с медработниками в БСМП

«Вы такой вопрос поднимаете… В этом вопросе у нас население делится на две части… Вот скажите, кто за то, чтобы оставить брусчатку? (В зале поднялся лес рук) А кто за то, чтобы сменить брусчатку на асфальт? (Тоже лес, но поменьше). Вот так вот и живём», — сказал губернатор. Зал засмеялся. Беспрозванных добавил, что действительно есть некоторые проблемы на улицах с брусчаткой — к примеру, по проспекту Победы не удалось запустить беспроводной троллейбус. «Вы знаете, мы полностью обновили троллейбусы за полтора года, чтобы сделать новые маршруты, — напомнил Беспрозванных. — Так вот, там низкопольный троллейбус не проходил… Многие люди обращались: поменяйте, пожалуйста, эту брусчатку уже на асфальт, чтобы там спокойно транспорт ходил. Но как только эта инициатива где-то появляется, даже у меня в социальных сетях, на эту инициативу у меня тысячи комментариев о том, что оставьте брусчатку в покое». Проблема, по словам губернатора, в отсутствии хороших специалистов по замене брусчатки, поэтому сейчас власти ищут компании в Санкт-Петербурге, которые владеют соответствующими компетенциями.