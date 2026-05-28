Белый медвежонок Умка из Новосибирского зоопарка впервые поплыл

В Новосибирском зоопарке белый медвежонок Умка научился плавать. Кадрами первых движений малыша в воде поделились в официальном телеграм-канале учреждения, пишет Om1 Новосибирск.
Шестой детеныш у белых медведей Кая и Герды родился в декабре 2025 года. Долгое время мать скрывала его от посторонних и не подпускала ветеринаров, поэтому пол малыша определили только весной 2026 года — он оказался мальчиком.
В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшее имя, новосибирцы предложили больше 500 вариантов и большинством голосов выбрали Умку. С чукотского это имя переводится как «взрослый самец белого медведя».
