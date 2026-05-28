Сильные дожди и порывы ветра до 17 м/с надвигаются на Нижний Новгород

Сильные дожди, грозы и порывы ветра до 17 м/с прогнозируются в Нижегородской области. По прогнозам Гидрометцентра, непогода придет 28 и 29 мая.
В связи с неблагоприятными осадками энергетики «Нижновэнерго» мобилизовались. К работе готовы 200 бригад, куда вошли 741 специалист и 329 единиц спецтехники.
На особо контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 235 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 8,21 МВт.
На связи с территориальными подразделениями МЧС и местной властью находится оперштаб.
