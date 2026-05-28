День защиты детей. Куда сходить с ребёнком 1 июня 2026 в Ростове

Ростовчане с детьми смогут провести праздник 1 июня 2026 года в парках.

До Международного дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, осталось всего несколько дней.

В 2026 году в донской столице все массовые гуляния пройдут с ограниченным числом участников. Однако скучно не будет: город подготовил насыщенную программу событий, которые развернутся сразу на нескольких площадках. Rostov.aif.ru изучил план мероприятий и рассказывет, куда стоит отправиться всей семьей, чтобы провести этот день незабываемо.

Развлечения в парках.

1 июня мир объединяется в праздновании Международного дня защиты детей. Эта важная дата — напоминание обществу о святости детских прав, необходимости обеспечения их безопасности и нашей общей ответственности за счастливое будущее подрастающего поколения.

Городские парки станут главными сценами торжества. Праздник начнётся с ярких театрализованных представлений, где атмосферу волшебства создадут любимые аниматоры, ростовые куклы и персонажи из сказок. Программа обещает быть насыщенной: юных ростовчан ждут творческие конкурсы рисунков на асфальте, эстафеты, интеллектуальные викторины с загадками и возможность превратиться в любимых героев с помощью аквагрима.

Помимо этого, в парках организуют творческие мастерские: рисование на холсте, лепка из глины, создание игрушек из фетра, оригами, роспись камней, буквы из пряников.

Спорт и книги.

На Гребном канале «Дон» гостей ждут зрелищные турниры по пляжному волейболу, футболу и баскетболу, а также серьёзные испытания на выносливость — соревнования по триатлону.

Для тех, кто предпочитает активный фитнес, организуют открытые тренировки по джампингу. Любители велоспорта смогут проявить себя в открытом кубке «BMX-RACE», а все желающие — проверить свою физическую форму, сдав нормативы комплекса ГТО.

Филиалы городской централизованной библиотечной системы подготовили к 1 июня особую программу. Библиотекари разработали серию тематических встреч с говорящими названиями: «Дети. Книга. Лето», «Чудеса маленькой страны по имени Детство», «Детство — это счастье!» и «Детства чудный мир».

Кроме того, для юных читателей и их родителей состоится праздничное мероприятие «Яркими красками детства!».