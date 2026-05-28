Знаменитую сочинскую гостиницу «Приморская» планируют открыть в 2027 году

История гостиницы «Приморская» тесно связана с летописью курортного города. Архитекторы из Ростова-на-Дону В. Н. Наумычев и Я. А. Ребайн спроектировали здание в эстетике постконструктивизма, его торжественное открытие состоялось 17 августа 1936 года. В период Великой Отечественной войны гостиница была переоборудована в военный госпиталь: с 1943 по 1945 год медицинское учреждение под номером 2095 работало в составе 56-й армии Северо-Кавказского фронта.
Новый этап в судьбе архитектурного памятника начался в 2021 году. На площадке Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение между руководством Краснодарского края, администрацией Сочи и «Группой ЛСР». Документ зафиксировал обязательства инвестора по сохранению исторического фасада и возведению нового строения.
«В этом году знаменитой сочинской гостинице “Приморская” исполняется 90 лет со дня открытия её главного корпуса, и строители приближаются к завершению реставрационных работ. Восстановление этого объекта культурного наследия регионального значения ведется с ювелирной точностью. Выполнен весь комплекс противоаварийных мероприятий, а стены усилены путем инъектирования специального состава. Запуск объекта обеспечит появление около 500 рабочих мест. Открытие обновленной “Приморской” станет знаковым событием для развития курортной инфраструктуры города», — подчеркнул заместитель главы Сочи Евгений Чеботарев.
Чтобы воссоздать утраченные фрагменты фасадов, специалисты применили лазерное 3D-сканирование и научно-исследовательские изыскания, что позволило определить точную геометрию каждой детали. Особое внимание уделили сохранению зеленого фонда. На территории комплекса удалось сберечь 60-летние магнолии. Для их защиты вокруг деревьев возвели конструкцию из 247 железобетонных свай длиной по 20 метров, оборудовали дренаж и автоматический полив. За состоянием растений следят специалисты Субтропического научного центра РАН.
Параллельно завершается строительство двух 28-этажных башен. На высоте 28-го этажа между башнями устроена перемычка с бассейном. Сейчас внутри зданий ведется отделка, монтаж стеклянных конструкций и прокладка инженерных сетей.
Обновленный комплекс будет включать 650 номеров: 62 из них разместятся в историческом здании, а 590 — в новых корпусах. Значительную часть площади отведут под зоны отдыха, рестораны и бизнес-пространства для проведения деловых и культурных мероприятий. Проектом предусмотрено строительство трехэтажного подземного паркинга. Прилегающую территорию планируют комплексно благоустроить.
