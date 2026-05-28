Знаменитую сочинскую гостиницу «Приморская» планируют открыть в 2027 году

История гостиницы «Приморская» тесно связана с летописью курортного города. Архитекторы из Ростова-на-Дону В. Н. Наумычев и Я. А. Ребайн спроектировали здание в эстетике постконструктивизма, его торжественное открытие состоялось 17 августа 1936 года. В период Великой Отечественной войны гостиница была переоборудована в военный госпиталь: с 1943 по 1945 год медицинское учреждение под номером 2095 работало в составе 56-й армии Северо-Кавказского фронта.