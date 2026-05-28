В Ростове восстановили 13 высоковольтных линий после шторма

Об этом глава города сообщил в своих соцсетях.

Глава Ростова Александр Скрябин провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. В ходе встречи были заслушаны доклады о принимаемых мерах и промежуточных итогах работ, о чём градоначальник сообщил в своих социальных сетях.

В рамках восстановительных мероприятий устранены последствия падения 43 деревьев из 65 зафиксированных. Кроме того, были выявлены повреждения на 13 высоковольтных линиях электропередачи — все неполадки уже устранены. В работах задействовали 11 аварийных бригад и 10 единиц спецтехники от ресурсоснабжающих организаций.

Также ведётся совместная работа с ГИБДД по фиксации ущерба, нанесённого автотранспорту в результате непогоды.