Проходку тоннеля метро начали на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде

Проходка левого перегонного тоннеля от станции метро «Горьковская» до станции «Площадь Свободы» началась в Нижнем Новгороде, сообщили в правительстве Нижегородской области. Тоннелепроходческий щит пройдет 729 метров и смонтирует 485 колец высокоточной железобетонной обделки, отмечается в сообщении.
Строителям метро предстоит пройти два тоннеля общей протяженностью около 1,5 км, добавил губернатор Глеб Никитин. «Метростроители уже построили два тоннеля общей протяженностью три километра от станции “Сенная” до площади Свободы в условиях стесненной городской застройки», — напомнил губернатор.
Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость продления Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» через площадь Свободы до станции «Сенная» оценивается в 48 млрд руб. Две новые станции планировалось сдать к 2026 году, затем сроки перенесли на 2027 год. В правительстве ожидают роста пассажиропотока до 12,5 млн человек в год.