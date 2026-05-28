Проходку тоннеля метро начали на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде

Проходка левого перегонного тоннеля от станции метро «Горьковская» до станции «Площадь Свободы» началась в Нижнем Новгороде, сообщили в правительстве Нижегородской области. Тоннелепроходческий щит пройдет 729 метров и смонтирует 485 колец высокоточной железобетонной обделки, отмечается в сообщении.

Источник: Коммерсантъ

Строителям метро предстоит пройти два тоннеля общей протяженностью около 1,5 км, добавил губернатор Глеб Никитин. «Метростроители уже построили два тоннеля общей протяженностью три километра от станции “Сенная” до площади Свободы в условиях стесненной городской застройки», — напомнил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость продления Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» через площадь Свободы до станции «Сенная» оценивается в 48 млрд руб. Две новые станции планировалось сдать к 2026 году, затем сроки перенесли на 2027 год. В правительстве ожидают роста пассажиропотока до 12,5 млн человек в год.