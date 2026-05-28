Жители Красноярского края стали чаще платить за проезд банковскими картами

В первом квартале 2026 года объем безналичных платежей в общественном транспорте Красноярского края вырос на 15,3% и достиг 41,64 миллиона поездок. Такой информацией поделились в региональном министерстве транспорта.
Каждый второй пассажир использовал банковскую карту — их доля достигла 52% (7,6 миллиона поездок). На втором месте оказалась социальная карта с 40,7%. При этом доля наличных платежей за три месяца сократилась.
В министерстве связывают рост безналичных платежей с запуском новой билетной системы «СберТройка». В нашем регионе она заработала в декабре 2025 года.
Проезд в общественном транспорте также можно оплатить наличкой, банковской картой или с помощью QR-кода.
