Жители Красноярского края стали чаще платить за проезд банковскими картами

С 1 декабря 2025 года регион перешел на новую билетную систему.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года объем безналичных платежей в общественном транспорте Красноярского края вырос на 15,3% и достиг 41,64 миллиона поездок. Такой информацией поделились в региональном министерстве транспорта.

Каждый второй пассажир использовал банковскую карту — их доля достигла 52% (7,6 миллиона поездок). На втором месте оказалась социальная карта с 40,7%. При этом доля наличных платежей за три месяца сократилась.

В министерстве связывают рост безналичных платежей с запуском новой билетной системы «СберТройка». В нашем регионе она заработала в декабре 2025 года.

Проезд в общественном транспорте также можно оплатить наличкой, банковской картой или с помощью QR-кода.

Ранее мы писали, что в Красноярске частично закрыли сквер «Зеленый берег» из-за провалов грунта — для жителей теперь недоступны детская и спортивная зоны, качели, площадка для выгула собак и другое.