Что произошло в Минске, где ветер повалил дерево на лестницу между улицами Ленина и Немига

Сильный ветер повалил дерево в центре Минска на лестницу между Ленина и Немигой. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Порывы ветра в Минске в среду, 27 мая, по сообщениям синоптиков, достигали от 15 до 20 метров секунду. Как отмечает издание, дерево росло под большим углом.
Сильный ветер повалил дерево в центре Минска. Фото: mlyn.by.
Кстати, упавший из-за ветра дуб заблокировал движение на трассе Бобруйск — Могилев.
Ранее синоптики сказали, что принесет в Беларусь циклон Jule вместе с похолоданием и полярным воздухом.
А еще первые грибы пошли под Минском — есть даже подберезовик.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше