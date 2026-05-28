В Нижегородской области хотят расширить «белые списки» интернет-ресурсов

В Нижегородской области в «белые списки» интернет-ресурсов, которые должны работать при массовых отключениях интернета, планируется включить сервис по платным парковкам, региональный портал пациента и систему контроля школьного питания. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, работа по наполнению «белых списков» будет продолжена на основе обращений жителей и органов власти.

При этом глава региона напомнил, что работа сервисов, внесенных в белые списки, подразумевает наличие мобильного интернета.: «И большой вопрос не помогает ли это наводить сигнал тех устройств (беспилотников — Ъ), с которыми мы сейчас боремся. Поэтому в критической ситуации нужно быть готовым к тому, что и “белые списки” работать не будут».

Также Глеб Никитин сообщил, что региональные власти продолжат расширять сеть точек доступа общественного Wi-Fi.