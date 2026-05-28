Красавица из «Локомотива» написала трогательное письмо калининградским болельщикам

Спортсменка была в клубе с момента основания.

Источник: Клопс.ru

Волейболистка калининградского «Локомотива» Валерия Зайцева, выступавшая за команду с первого сезона 2018 года, эмоционально попрощалась с клубом и болельщиками после завершения чемпионата. Письмо спортсменка опубликовала в соцсетях.

Зайцева, которую фанаты любя называют Зайкой, призналась, что долго не могла подобрать слова для обращения к поклонникам команды.

«Для вас это просто конец сезона. А для меня — конец целой главы жизни, огромной истории, которая навсегда останется со мной», — написала волейболистка.

Спортсменка вспомнила, что пришла в «Локомотив» почти 8 лет назад и за это время вместе с командой пережила победы, поражения и завоевала трофеи.

«Это не просто годы — это часть меня», — отметила Зайцева.

Отдельно волейболистка поблагодарила тренеров, медицинский штаб, сотрудников клуба и руководство команды. Особые слова она адресовала болельщикам: «Вы не просто поддерживаете — вы живёте этим вместе с нами. Вы радуетесь, переживаете, спорите, критикуете — и именно в этом чувствуется настоящая любовь».

Спортсменка призналась, что ей тяжело даётся прощание с клубом. По её словам, ей хотелось завершить историю иначе — на площадке и в борьбе.

«Я ухожу, так и не выйдя на неё полноценно в этом сезоне, пусть и по непонятным для меня причинам», — написала волейболистка.

Она добавила, что пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру, и подчеркнула: «Локо» навсегда останется в её сердце.

В конце мая стало известно, что рекордсменка Валерия Зайцева уходит из калининградского «Локомотива».