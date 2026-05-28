Нижегородские таксисты смогут работать только на белых и оранжевых авто

Стало известно, машины каких цветов смогут использовать таксисты в Нижегородской области. Депутаты Заксобрания региона приняли документ, разрешающий перевозить пассажиров только на белых и оранжевых автомобилях. Норма вступит в силу 1 сентября 2026 года.
Напомним, изначально предлагалось установить для машин такси только один цвет. Если бы законопроект был поддержан в первой редакции, автовладельцам пришлось бы перекрашивать своих «железных коней» в оранжевый.
Однако, обсудив поправки с представителями бизнеса, законотворцы решили облегчить таксистам задачу. Они смогут работать и на белых автомобилях. Предполагается, что послабления помогут снизить затраты владельцев машин, так как многие из них даже не придется перекрашивать.
«Для такси, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на 5 лет», — пояснили в Заксобрании.
Сменить цвет кузова в подобных случаях будет необходимо после окончания срока действия разрешений.