В Калининграде приступили к благоустройству сквера на улице Фрунзе

Работы выполняет ООО «Гост» за 20 млн рублей.

В Калининграде приступили к благоустройству сквера на улице Фрунзе. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«На прошлой неделе в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды” мы начали благоустраивать сквер на Фрунзе. Планируем закончить работы до сентября», — говорится в публикации.

Новый сквер обустроят неподалёку от женской консультации Ленинградского района, между инфекционной больницей и зданием регионального управления Роспотребнадзора. На территории установят 22 фонаря и заменят старое асфальтовое покрытие на новую плитку. В сквере появятся качели с декоративной подсветкой, десять скамеек и урны. Специалисты также проведут озеленение: на территории высадят семь сакур и живую изгородь из более чем 360 кустов пузыреплодника.

Благоустройством сквера занимается ООО «Гост». В мае с компанией заключили контракт на 20 миллионов рублей. Работы необходимо завершить в течение трёх месяцев.

О планах благоустроить сквер на Фрунзе сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в конце прошлого года. Также в 2026-м приведут в порядок ещё две общественные территории. Власти обещают благоустроить сквер на улице Флотской и участок у Зимнего озера.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше