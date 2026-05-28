В Калининграде приступили к благоустройству сквера на улице Фрунзе

Новый сквер обустроят неподалёку от женской консультации Ленинградского района, между инфекционной больницей и зданием регионального управления Роспотребнадзора. На территории установят 22 фонаря и заменят старое асфальтовое покрытие на новую плитку. В сквере появятся качели с декоративной подсветкой, десять скамеек и урны. Специалисты также проведут озеленение: на территории высадят семь сакур и живую изгородь из более чем 360 кустов пузыреплодника.