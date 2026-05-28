В Калининграде приступили к благоустройству сквера на улице Фрунзе. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«На прошлой неделе в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды” мы начали благоустраивать сквер на Фрунзе. Планируем закончить работы до сентября», — говорится в публикации.
Новый сквер обустроят неподалёку от женской консультации Ленинградского района, между инфекционной больницей и зданием регионального управления Роспотребнадзора. На территории установят 22 фонаря и заменят старое асфальтовое покрытие на новую плитку. В сквере появятся качели с декоративной подсветкой, десять скамеек и урны. Специалисты также проведут озеленение: на территории высадят семь сакур и живую изгородь из более чем 360 кустов пузыреплодника.
Благоустройством сквера занимается ООО «Гост». В мае с компанией заключили контракт на 20 миллионов рублей. Работы необходимо завершить в течение трёх месяцев.
О планах благоустроить сквер на Фрунзе сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в конце прошлого года. Также в 2026-м приведут в порядок ещё две общественные территории. Власти обещают благоустроить сквер на улице Флотской и участок у Зимнего озера.
