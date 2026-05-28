«Токсичную» ситуацию в Камышине разрядили чиновники и депутаты

О неприятной истории, случившейся в Камышине Волгоградской области, стало известно от журналиста Владимира Соловьева. Он рассказал, что в одной из школ города ученице посоветовали не приходить на линейку, посвященную последнему звонку, из-за «токсичной» ситуации с ее семьей.
Ведущий раскритиковал руководство школы за такое отношение к семье Героя России и назвал случившееся предательством. Накануне в городе побывали представители региональной власти.
«Меры к исправлению ситуации были приняты по поручению губернатора Андрея Бочарова. Рабочая группа разобралась буквально во всех аспектах», — сообщила председатель комитета облдумы по образованию, науке и культуре Зина Мержоева.
Депутат подчеркнула, что взрослыми был совершен ряд ошибок, но они исправлены, с правили. С семьей подростка достигнуто полное понимание. И поделилась своим мнением, что «к таким вопросам в целом нужно относиться аккуратно, решать их спокойно и деликатно», не обсуждая нюансы в публичной плоскости.
«Мы на системной основе работаем со школой, родителями, разбираемся с каждым случаем. И данная ситуация также была всесторонне рассмотрена. Руководство школы напрямую пообщалось и с мамой, и с папой девочки. Родители получили необходимые пояснения», — цитирует депутата v102.ru.
