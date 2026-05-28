В Калининградской области детские лагеря приняли рекордное с начала века число отдыхающих

Летом 2025 года там побывало 47 840 ребят.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в 2025 году в детских лагерях отдохнуло 47 840 детей. Это максимальное количество с 2000 года, сообщает в четверг, 28 мая, Калининградстат.

По данным ведомства, стационарные лагеря приняли в 2025 году 47 523 человека, из них 11 658 отдыхали в сельской местности. В палаточных лагерях побывали 317 детей.

Девочек было больше, чем мальчиков: 24 924 и 22 916 соответственно. Отдых обеспечивали 4 896 работников оздоровительных организаций, в том числе 3 735 педагогов, 436 вожатых, 185 медиков, включая 10 врачей. Число докторов по сравнению с 2024 годом сократилось на три человека.

Летом 2026 года в Калининградской области планируют открыть 379 оздоровительных учреждений для детей.