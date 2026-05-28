В Госдуме рассказали, как выпускникам справиться с эмоциями перед ЕГЭ

Депутат Смирнов: при внутреннем настрое на успех будет позитивный результат.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Выпускникам перед ЕГЭ следует спокойно выполнять задания и не накручивать себя, а при внутреннем убеждении на успех позитивный результат обязательно будет, заявил член комитета Госдумы по просвещению Виктор Смирнов.

«Для ребят совет очень простой — держать себя в руках, спокойно выполнять задания. Не надо накручивать себя и употреблять седативные препараты, чтобы не уснуть на экзамене», — сказал Смирнов «Парламентской газете».

По его словам, условия для экзаменующихся создаются максимально комфортные — тишина, в том числе запрет на проведение строительных работ, соблюдение санитарных норм и правил, обеспечение питьевого режима и обязательное дежурство медиков. Он отметил, что при внутреннем убеждении на успех позитивный результат обязательно будет.

Депутат добавил, что задача взрослых — всячески поддержать своего ребенка, проявить внимание и заботу.

«Это гарантия, что он будет чувствовать свою значимость независимо от того, какой балл получит, а просто потому, что его любят и ценят. Такая психологическая атмосфера в доме станет лучшей помощью. Ну и “я тебя люблю” накануне экзамена будет прекрасным способом поддержки», — уточнил он.

По его словам, также важны здоровое питание и разумный режим дня, чтобы выпускник не сидел до трех ночи, а с утра, «вскочив с красными глазами, еще выпил для успокоения таблетку валерьянки».