В Севастополе начали реставрировать два объекта культурного наследия

«Все необходимые документы и согласования уже получены. Восстанавливать здания будет тот же инвестор, который приводит в порядок кинотеатр “Родина” и охотничий домик князя Юсупова. Проект разработан известным петербургским бюро “Студия 44”, — написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Развожаев уточнил, что дома были построены в конце 1890-х — начале 1900-х годов. Они оба формируют архитектурный ансамбль Балаклавы начала ХХ века. За годы перестроек они сильно обветшали: по фасадам пошли глубокие трещины, штукатурка отваливается, стены покрылись плесенью. Перед стартом работ отсюда вывезли больше четырех тонн мусора.
«Главная цель — вернуть зданиям первоначальный вид и назначение. Дачи станут доступны для отдыха», — добавил губернатор.
На «Даче Щербина» уберут поздние деревянные пристройки, откроют заложенную террасу на втором этаже, восстановят лестницу у северного фасада и ограждение из балясин. На фасаде снова появится утраченный декор, а окнам вернут прежний рисунок переплетов.
На «Даче врача Педькова» реставраторы восстановят окна и двери до исторических размеров, вернут на место крыльцо с восточной стороны дома, ограждения балконов, металлический навес, крышу и фасадный декор.
Завершить реставрацию планируется в 2028 году. После этого в зданиях откроется уютный бутик-отель на семь номеров.
«Из-за камерного формата проекта срок окупаемости инвестиций в реставрацию остается достаточно длительным. Однако инвестор взял на себя важную задачу — вернуть к жизни исторические здания, сохранив их уникальный облик», — заключил Развожаев.