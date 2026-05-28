В Севастополе начали реставрировать два объекта культурного наследия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. В Балаклаве начали реставрировать два исторических дома — дачу врача Педькова и дачу Щербина, оба здания являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

«Все необходимые документы и согласования уже получены. Восстанавливать здания будет тот же инвестор, который приводит в порядок кинотеатр “Родина” и охотничий домик князя Юсупова. Проект разработан известным петербургским бюро “Студия 44”, — написал руководитель региона в своем канале в МАКС.

Развожаев уточнил, что дома были построены в конце 1890-х — начале 1900-х годов. Они оба формируют архитектурный ансамбль Балаклавы начала ХХ века. За годы перестроек они сильно обветшали: по фасадам пошли глубокие трещины, штукатурка отваливается, стены покрылись плесенью. Перед стартом работ отсюда вывезли больше четырех тонн мусора.

«Главная цель — вернуть зданиям первоначальный вид и назначение. Дачи станут доступны для отдыха», — добавил губернатор.

На «Даче Щербина» уберут поздние деревянные пристройки, откроют заложенную террасу на втором этаже, восстановят лестницу у северного фасада и ограждение из балясин. На фасаде снова появится утраченный декор, а окнам вернут прежний рисунок переплетов.

На «Даче врача Педькова» реставраторы восстановят окна и двери до исторических размеров, вернут на место крыльцо с восточной стороны дома, ограждения балконов, металлический навес, крышу и фасадный декор.

Завершить реставрацию планируется в 2028 году. После этого в зданиях откроется уютный бутик-отель на семь номеров.

«Из-за камерного формата проекта срок окупаемости инвестиций в реставрацию остается достаточно длительным. Однако инвестор взял на себя важную задачу — вернуть к жизни исторические здания, сохранив их уникальный облик», — заключил Развожаев.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
