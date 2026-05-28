«Летящий покров бионической формы»: на «АРХ Москве» представили проект Национального центра «Россия»

Проект нового здания Национального центра «Россия», разработанный архитектурным бюро ATRIUM, представили в рамках XXXI Международной выставки «АРХ МОСКВА», которая проходит в Гостином Дворе с 27 по 30 мая.
Проект позиционируется как один из крупнейших общественно-культурных объектов страны и претендует на статус нового архитектурного символа России.
В основу архитектурной концепции лег образ «летящего покрова» — бионической формы, визуально парящей над землей. Как отметил главный архитектор проекта Антон Надточий, идея отражает многогранность страны и ее ориентированность на будущее. При этом здание сохраняет узнаваемый силуэт, избегая традиционной монументальности.
Общая площадь объекта превысит 205 тыс. кв. м. Центр сможет одновременно принимать до 20 тыс. человек. Внутри разместятся более 50 тыс. кв. м временных выставочных пространств, 10 тыс. кв. м постоянной экспозиции, многофункциональный конгрессно-концертный зал, общественные пространства и ландшафтный парк.
Строительство объекта началось в марте 2026 года. Одной из главных инженерных особенностей проекта стали сложные геологические условия: котлован глубиной 15 м располагается над шестью действующими тоннелями трех линий метро.
Кроме того, проект предусматривает создание крупнейшего в мире видового амфитеатра, который будет размещен под кровлей здания. Концертный зал оснастят системой быстрой трансформации: благодаря инженерным решениям партер сможет преобразовываться в плоское пространство за 15 минут.
Особое внимание в проекте уделено цифровой инфраструктуре. Для посетителей внедрят систему цифрового паспорта и онлайн-платформу, которая позволит отслеживать загруженность зон в реальном времени, строить маршруты навигации внутри центра и пользоваться встроенным переводчиком во время международных мероприятий.
Как отмечают разработчики проекта, Национальный центр «Россия» задуман не только как выставочное пространство, но и как многофункциональная площадка, объединяющая культурные, образовательные и деловые функции с использованием современных архитектурных и технологических решений.