В Ростове ураган повредил 65 деревьев и десятки автомобилей

В Ростове-на-Дону штормовой ветер повалил 65 деревьев, а также повредил рекламные конструкции и десятки автомобилей. Точный ущерб устанавливается.
Как сообщил мэр города Александр Скрябин, коммунальными службами устанены последствия падения 43 деревьев.
«Были зафиксированы повреждения на 13 высоковольтных линиях электропередач. По информации департамента ЖКХ и энергетики, на данный момент все они устранены», — уточнил градоначальник.
Сотрудники администрации совместно с ГАИ ведут работу по фиксации ущерба, нанесенного автотранспорту.
Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону действует до 29 мая. Синоптики прогнозируют ливни, град и ветер 20−25 метров в секунду.