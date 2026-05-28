В Ростове ураган повредил 65 деревьев и десятки автомобилей

В Ростове-на-Дону штормовой ветер повалил 65 деревьев, а также повредил рекламные конструкции и десятки автомобилей. Точный ущерб устанавливается.

Как сообщил мэр города Александр Скрябин, коммунальными службами устанены последствия падения 43 деревьев.

Как сообщил мэр города Александр Скрябин, коммунальными службами устанены последствия падения 43 деревьев.

«Были зафиксированы повреждения на 13 высоковольтных линиях электропередач. По информации департамента ЖКХ и энергетики, на данный момент все они устранены», — уточнил градоначальник.

Сотрудники администрации совместно с ГАИ ведут работу по фиксации ущерба, нанесенного автотранспорту.

Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону действует до 29 мая. Синоптики прогнозируют ливни, град и ветер 20−25 метров в секунду.