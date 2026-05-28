Разработан метод для улучшения работы систем кибербезопасности

Разработанная модель оценивает качество данных, которые получает SIEM система. Он проверяет, все ли нужные поля есть в записях, нет ли ошибок во времени или других данных — и можно ли на их основе выявить атаку. «Разработка может быть полезна для специалистов по защите информации, которым необходимо не только подключать источники событий, но и регулярно оценивать, насколько собранные данные действительно пригодны для выявления кибератак», — отметили в НГТУ.