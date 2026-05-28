Под Воронежем у экс-полицейского Игоря Качкина забрали дом площадью около 500 квадратов

Это уже не первый подобный случай с бывшим высокопоставленным полицейским. В апреле 2022 года Советский районный суд Воронежа удовлетворил иск и изъял в доход государства 18 квартир, принадлежавших Качкину и его родителям. Общая стоимость недвижимости тогда составила 44,6 млн рублей. Кроме того, с самого экс-полицейского было взыскано еще 5 млн рублей. Сам он уже отбывает наказание в колонии за коррупцию. Сейчас решение об изъятии последнего особняка принято судом первой инстанции, но оно еще может быть обжаловано.