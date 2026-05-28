Опубликованы фото со старта проходки тоннеля от станции метро «Горьковская»

Щиту ТПМК «Евдокия» предстоит пройти 729 метров.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде началась проходка тоннеля от станции метро «Горьковская» до будущей станции «Площадь Свободы». Щиту ТПМК «Евдокия» предстоит пройти 729 метров.

Всего тоннелепроходческий комплекс смонтирует 485 железобетонных колец, а первый тоннель планируют построить уже осенью. Обслуживать «Евдокию» будут ежедневно 40 специалистов.

На старте проходки тоннеля присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как это было — в фоторепортаже Максима Герасимова.