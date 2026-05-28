Техосмотр автомобилей в России планируют усовершенствовать к 2028 году

На данный момент техосмотр обязателен для автомобилей старше четырех лет, а также при их регистрации или установке новых агрегатов. Регулярный техосмотр также требуется для служебных автомобилей. В ходе проверки проверяются тормоза, рулевое управление, световое оборудование, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала, а также системы безопасности.