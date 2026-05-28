Техосмотр автомобилей в России планируют усовершенствовать к 2028 году

Комплекс мер поручили разработать Минтрансу, МВД и Минсельхозу.

Источник: Нижегородская правда

К 2028 году планируется значительно улучшить процедуру техосмотра транспортных средств в России. Это предусмотрено планом, утвержденным правительством страны, как выяснил ТАСС.

В частности, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер для совершенствования технического осмотра и повышения его эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения. Ожидается, что результаты работы будут представлены в правительство в 2028 году.

Однако процесс модернизации не ограничится одним этапом. Предполагается, что при необходимости новые доклады будут направляться в кабмин для дальнейшего рассмотрения.

На данный момент техосмотр обязателен для автомобилей старше четырех лет, а также при их регистрации или установке новых агрегатов. Регулярный техосмотр также требуется для служебных автомобилей. В ходе проверки проверяются тормоза, рулевое управление, световое оборудование, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала, а также системы безопасности.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новые правила сдачи экзамена на водительские права вступили в силу в России.