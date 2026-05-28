Траектория зависимости: почему воронежцам тяжело отказаться от сигарет

Двое мужчин, им 45 лет. Оба начали курить в 15. Выкуривали пачку сигарет в день. Сейчас один пришел к врачам на профилактический осмотр. Второй обратился с одышкой в покое и кровью в мокроте. У первого при спирометрии функциональный возраст легких соответствовал 50 годам. У второго — 75 годам с эмфиземой и подозрением на рак.