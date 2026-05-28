В Пермском крае более 2 000 женщин отказались от абортов

В 2025 году более 2000 будущих мам сделали свой выбор в пользу рождения ребенка после консультаций с врачами в поликлиниках по месту приписки. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в Прикамье родились 446 малышей. По словам главы региона, рождение третьих и последующих детей в семьях составило 33%.