В Пермском крае более 2 000 женщин отказались от абортов

Будущие мамы приняли решение после консультаций в поликлиниках.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Махонин во время ежегодного послания выразил благодарность частным клиникам Прикамья за ответственное отношение к вопросам демографии. Медучреждения добровольно отказались от процедуры прерывания беременности у женщин.

В 2025 году более 2000 будущих мам сделали свой выбор в пользу рождения ребенка после консультаций с врачами в поликлиниках по месту приписки. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в Прикамье родились 446 малышей. По словам главы региона, рождение третьих и последующих детей в семьях составило 33%.

По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в Пермском крае оказался выше российского и лучшим среди всех регионов ПФО.