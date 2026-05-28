Люлин призвал депутатов постоянно работать над механизмами поддержки семей, делая их более удобными

28 мая на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли закон, расширяющий возможности использования регионального семейного капитала. Теперь семьи смогут направлять эти средства не только на строительство или покупку индивидуального жилого дома и квартиры в многоквартирном доме, но и на приобретение так называемых домов блокированной застройки — таунхаусов, дуплексов и других жилых домов, блокированных с другим жилым домом общей боковой стеной, которые имеют отдельный выход на земельный участок.
Инициатива внесена губернатором Глебом Никитиным и поддержана депутатами. В ходе подготовки документа ко второму чтению законопроект был дополнен еще одним направлением использования средств — на завершение строительства дома блокированной застройки. В итоге в окончательной редакции закон охватывает все возможные операции с таким жильем: уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение ипотечного жилищного кредита, приобретение готового дома блокированной застройки, а также участие в долевом строительстве таких объектов.
Закон вступает в силу сразу после официального опубликования, но его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года. Это значит, что семьи, которые получили сертификат, подтверждающий право на меры социальной поддержки в форме целевых выплат, начиная с 1 июля 2025 года, смогут воспользоваться новыми возможностями. При этом принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета — средства уже предусмотрены.
Председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова подчеркнула, что закон делает меры социальной поддержки более гибкими и отвечающими реальным потребностям семей. По ее словам, дома блокированной застройки — популярный и доступный формат жилья в регионе, и теперь семьи с детьми смогут использовать семейный капитал для его приобретения наравне с индивидуальными домами и квартирами.
Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин отметил, что расширение перечня объектов жилья, на которые можно направить семейный капитал, — это своевременное решение, которое учитывает современные жилищные предпочтения нижегородцев. Он добавил, что задача депутатов — постоянно совершенствовать механизмы поддержки семей, делая их более адресными и удобными.