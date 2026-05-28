В Нижегородской области установят два цвета кузова для такси

Изначально законопроект предполагал только оранжевый цвет кузова для такси. Однако после обсуждений с предпринимателями депутаты предложили дополнить норму: теперь цветовая гамма легкового такси должна соответствовать оранжевому или белому цвету. Это дает таксопаркам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым альтернативный выбор и позволяет снизить затраты на перекраску автомобилей, особенно если машина уже белая.