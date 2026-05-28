В Нижегородской области установят два цвета кузова для такси

28 мая на заседании Законодательного собрания Нижегородской области в окончательном чтении принят закон о такси. Документ разработан региональным министерством транспорта и автомобильных дорог.
Напомним, что 30 апреля законопроект был принят в первом чтении при условии дополнительной проработки с участием правительства и предпринимательского сообщества.
Изначально законопроект предполагал только оранжевый цвет кузова для такси. Однако после обсуждений с предпринимателями депутаты предложили дополнить норму: теперь цветовая гамма легкового такси должна соответствовать оранжевому или белому цвету. Это дает таксопаркам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым альтернативный выбор и позволяет снизить затраты на перекраску автомобилей, особенно если машина уже белая.
Закон также уточняет полномочия региональных властей в сфере организации таксомоторных перевозок. В частности, устанавливается порядок определения общего количества транспортных средств, сведения о которых могут быть внесены в региональный реестр легковых такси, а также процедура учета внесения в реестр сведений о транспортных средствах самозанятых.
Важно, что для такси, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на пять лет.
Указанные автомобили будут поэтапно изменять цветовую гамму кузова по окончании срока действия разрешений.
Большинство положений закона вступает в силу со дня официального опубликования, а нормы о цветовой гамме начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Таким образом, по мнению разработчиков документа, у перевозчиков будет достаточно времени для подготовки к изменениям.