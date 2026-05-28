Губернатор Нижегородской области рассказал о добавлении новых сервисов в «белые списки»

Список с сервисами, которые будут работать при ограничениях мобильного интернета, планируют постепенно расширять, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания 28 мая.
«В один из циклов по пополнению “белых списков” по нашей инициативе туда, например, вошли: карта жителя Нижегородской области, Нижегородская образовательная платформа. Когда будет очередная квота выделена, планируем туда добавить сервис платных парковок, портал пациента Нижегородской области, “Единую систему контроля и управления” в школах и другие сайты по обращениям жителей, органов власти. Это постоянная работа. Есть поддержка со стороны Минцифры», — рассказал глава региона.
Губернатор в очередной раз напомнил, что ограничения в работе мобильного интернета необходимы для безопасности. К этому жителей просят относиться с пониманием. Кроме того, в регионе продолжают действовать точки с бесплатным Wi-Fi.
«В критической ситуации и “белые списки”, думаю, не будут работать, надо просто к этому быть готовыми. Все понимают, что это точно не выдуманная история, а связанная с борьбой за жизни. Это безопасность. Надо адаптироваться к этой ситуации», — добавил Никитин.