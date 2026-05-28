В Калининграде в 13:00 28 мая стали доступны билеты на церемонию закрытия X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.
Количество мест ограничено, рекомендуют подключиться к получению билетов заранее.
Как говорится в анонсе вечера, в программе: торжественная официальная часть и вручение медалей, эффектное шоу LED-барабанщиков, масштабные театрализованные номера, акробатическое шоу, проекционное шоу в чаше арены Дворца спорта «Янтарный».
Финальным аккордом вечера станет концерт исполнителя Feduk.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.