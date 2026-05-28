Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом.
«Еще одна тема — это, конечно, подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», — сказала Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул».
Омбудсмен отметила, что московские подростки хотят быть занятыми и получить «копеечку», хоть и не на весь летний сезон, однако пока предоставить такую возможность всем желающим не получается.
Сейчас, согласно федеральному законодательству РФ, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования, а с 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях.