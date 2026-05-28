Торжества в честь Дня пограничника прошли в Нижнем Новгороде

Сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника. В Нижнем Новгороде торжества открылись митингом в сквере имени Героя Советского Союза Константина Ракутина у стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…».
На митинге-реквиеме собрались ветераны пограничной службы, их родные, школьники из военно-патриотических клубов Нижнего Новгорода, округа Бор, Вачского, Богородского и других округов, действующие сотрудники Пограничной службы ФСБ России, ветераны СВО.
Участников торжества поздравил с праздником председатель областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Андрей Петров. Он отметил, что в регионе открыто более 200 мемориальных объектов, посвящённых пограничникам, которые всегда достойно, с честью, мужественно выполняли и выполняют свой воинский долг по защите Отечества.
«Ветераны “Нижегородского пограничника” сохраняют и передают подрастающему поколению нижегородцев память о героической истории, традициях, героях Пограничной службы», — рассказал Андрей Петров.
Память героев-пограничников почтили минутой молчания. К памятнику-стеле возложили цветы. Ветераны поделились своими воспоминаниями.
Анатолий Бернацкий рассказал корреспонденту сайта pravda-nn.ru, что хотел служить на флоте, но его решили направить в ВДВ, а в итоге он стал служить в Пограничных войсках, и рад этому.
«Был призвал 15 ноября 1970 года, демобилизовался 20 декабря 1972-го, — по-военному отрапортовал нижегородец. — Служил на западной границе, Львовский пограничный отряд».Анатолий Бернацкий рассказал, что однажды ехал на лошади и вдруг ощутил тревогу, резко спрыгнул на землю, и в тот же миг грянул выстрел.
«Интуиция подсказала, — поделился ветеран. — Пуля ударила в козырёк фуражки. Я дал автоматную очередь и велел стрелявшему выходить, иначе следующая очередь будет в него. Задержанный оказался внуком бандеровца. Пытался заверить, что стрелял в птицу».
Был ещё случай.
«Я увидел троих парней возле пограничного знака. Сказал, что здесь нельзя находиться посторонним. Они: “Да брось ты, да то, да сё” И идут в мою сторону, причём двое пытаются обойти меня с двух сторон. Что у них на уме? Дал возле ног автоматную очередь. Вызвал тревожную группу. Приехал сам начальник заставы. Все трое были задержаны», — рассказал нижегородец.
За задержание нарушителей в обоих этих случаях Анатолия Бернацкого наградили знаком «Отличник Погранвойск» II степени.
Александр Мальцев в 1984—1986 годах служил на Сахалине, затем в Приморье.
«Я сам попросил направить меня в Пограничные войска, — поделился житель Нижнего Новгорода. — Мой папа, участник Великой Отечественной войны, после Победы пять лет служил на границе, застава Зульфагар. Я сделал выбор по его примеру».
Службу на границе Александр Мальцев назвал для себя лучшей школой жизни.
Многие ветераны пришли с детьми, внуками.
Мероприятия в честь Дня пограничника продолжились в парке Победы. В качестве поощрения в состав делегации были включены школьники — победители Международного конкурса рисунков по книге белорусского писателя Хохлова «Салтановский прорыв» (о боях с фашистами при освобождении Белоруссии). Для участников памятной акции поездка была полностью обеспечена на средства ветеранской организации.